لدغة كريستيانو رونالدو تُنقذ اليوفي من مخطط الإنتر

المواطن - محمد سمعه

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس في قيادة السيدة العجوز لفوز صعب على حساب روما أمس الأحد بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

وكان الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وروما شهد تفوقًا كبيرًا من قبل اليوفي حيث تقدم اللاعب ميريه ديمرال بالهدف الأول لبطل إيطاليا بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عزز كريستيانو رونالدو بالهدف الثاني ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وتمكن كريستيانو رونالدو من الصعود بيوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي، بعدما كانت في أيدي نادي إنتر ميلان لمدة 24 ساعة، بعد تعادله أول أمس السبت مع نادي أتالانتا بهدف لكل فريق.

بالطبع تعادل الإنتر لم يخدم مصالحه حيث كان يود الوصول للنقطة الـ49 والابتعاد عن يوفنتوس ولو بفارق نقطة، مما جعل الإنتر يترقب مباراة يوفنتوس وروما أملًا في تعثر اليوفي لكن كريستيانو رونالدو أحبط مخطط الإنتر بتسجيله الهدف رقم 14 له في الدوري الإيطالي بالموسم الجاري.

وعلى الرغم من صدارة يوفنتوس للدوري الإيطالي، لكن اليوفي يضع عينيه على هدف أكبر بالموسم الجاري وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، حيث كان السبب الرئيسي وراء تعاقد اليوفي مع كريستيانو رونالدو هو محاولة قيادة فريق البيانكونيري للفوز بالبطولة الأوروبية الغائبة عنه منذ عام 1996.

وسبق لـ كريستيانو رونالدو أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات بواقع مرة واحدة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعام 2008 وأربع مرات مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

وخسر كريستيانو رونالدو يوم 22 ديسمبر الماضي فرصة التتويج بلقب السوبر الإيطالي في الرياض، حيث خسر يوفنتوس من نادي لاتسيو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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