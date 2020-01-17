لقطات .. تتويج رئيس هيئة الرياضة للفائزين برالي داكار 2020

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الفائزين في رالي داكار 2020 الذي أُقيم في المملكة مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر تويتر صورًا لتتويج رئيس هيئة الرياضة للفائزين، حيث اختُتمت فعاليات الرالي اليوم الجمعة في القدية.

وفاز في رالي دكار السعودية 2020 في فئة السيارات السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز صاحب الـ57 عامًا، فيما حل حامل اللقب القطري ناصر العطية ثانيًا، يليه الفرنسي بيتر هانسيل.

وتوج سائق فريق هوندا، الأمريكي ريك برابك بلقب رالي داكار السعودية 2020 في فئة الدراجات النارية للمرة الأولى في تاريخه، ويمنح فريقه اللقب بعد غياب 18 عامًا عن منصات التتويج.

واحتل السائق التشيلي بابلو كوينتانيا المركز الثاني في السباق الشهير بفئة الدراجات النارية، فيما جاء السائق الأسترالي توبي برايس في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، احتل السائق الروسي أندري كارجينوف المركز الأول، يليه مواطنه أنطوان شيبالوف، فيما تواجد السائق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش في المركز الثالث.

واحتل التشيلي إغناسيو كاسالي صدارة سباق رالي داكار السعودية 2020 في فئة الدراجات الرباعية، يليه الفرنسي سيموت فيتسه، فيما حل السائق البولندي رافال سونيك ثالثًا.

وحصد الأمريكي كيسي كاري المركز الأول في فئة العربات الصحراوية، يليه السائق الروسي سيرجي كارياكين، فيما أنهى التشيلي لوبيز كونتاردو السباق الشهير في المركز الثالث.

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