لقطات من تتويج ريال مدريد في ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بجدة، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1.

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، وفاز المرينغي بركلات الترجيح ليحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخه، ويتوج بالنسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني بجدة، وسط فرحة كبيرة من لاعبيه بالفوز على أتلتيكو مدريد عقب مباراة صعبة.

وتواجد على المنصة لتسليم لاعبي المرينغي الميداليات الذهبية وكأس السوبر الإسباني، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس.

وكان الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد قد شهد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

واستمر ضغط المرينغي في الشوط الثاني، وسط محاولات من الروخي بلانكوس، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يفوز ريال مدريد بركلات الترجيح.

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