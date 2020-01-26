لقطات من رعاية ولي العهد لحفل تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية

رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول ولي العهد، يرافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقبال ولي العهد، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي.

وعقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدفعة السابعة والتسعين من طلبة الكلية، مشيرًا إلى أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، وذلك من أجل النهوض بمستوى التعليم والتدريب وتطويرهما.

وأوضح أن هذه الدورة تضم أربعة طلاب من مملكة البحرين الشقيقة وثلاثة طلاب من دولة الكويت الشقيقة، أمضوا مع زملائهم أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج راكان العطوي، عبر فيها عن سعادته وزملائه برعاية وتشريف سمو ولي العهد لحفل تخريجهم، كما أعرب عن الشكر لجميع منسوبي الكلية لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيلهم وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من سمو قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.

تابعنا على تواصل معنا على