لقطات من ليلة عراب الطرب محمد عبده

المواطن - الرياض

عاشت الرياض، مساء أمس الثلاثاء، عرسًا فنيًّا مع فنان العرب محمد عبده، الذي أحيا حفلًا غنائيًّا تحت عنوان “ليلة عراب الطرب” على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد، ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.

وقدم محمد عبده باقة من أجمل أغنياته على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ22 ألف متفرج، فيما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لقطات من الحفل عبر حسابه بموقع تويتر.

وأظهرت مقاطع فيديو تفاعل الجمهور الغفير مع فنان العرب في حفله الذي يختتم به 2019، حيث قدم كوكبة من إبداعاته الغنائية المعروفة بصوته الشجي الذي أثار مشاعر الحضور وتفاعلهم.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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