للمرة الأولى .. النصر يحفر اسمه بـ السجل الذهبي لأبطال السوبر

المواطن - محمد سمعه

حفر نادي النصر اسمه بحروف من ذهب في السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، وذلك بعد الفوز على نادي التعاون أمس بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ونجح النصر في فك العقدة، بعد أن خسر مباراتين نهائيتين في السوبر عامي 2014 و2015 ضد ناديي الشباب والهلال على التوالي.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر بنتيجة 5/ 4.

وتسلّم نجوم نادي النصر، لقب كأس السوبر السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

جدير بالذكر أن النصر كان تُوج في مايو الماضي بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

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