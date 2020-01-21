للمرة الثانية.. برلماني إيراني يعلن عن جائزة لقتل ترامب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن سياسي إيراني عن جائزة نقدية بقيمة 3 ملايين دولار لأي شخص يقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال أحمد حمزة، المتحدث البرلماني من مقاطعة كرمان الوسطى، للمشرعين: سندفع جائزة بقيمة ثلاثة ملايين دولار نقدًا لمن يقتل ترامب.

وفي خطاب ألقاه حمزة اليوم الثلاثاء، هدد بأن يكون سليماني أكثر خطورة على أمريكا بعد موته، قائلًا للولايات المتحدة: “سفارتكم ليست بمأمن الآن أيضًا، ولا القواعد والمراكز العسكرية”.

وتحدث عن الاتفاق النووي لعام 2015، قائلًا: “لو كان لدينا أسلحة نووية اليوم، لكنا في مأمن من التهديد، والآن بعد أن تخلت أوروبا عن التزاماتها، نعلن للعالم أننا انضممنا إلى نادي الطاقة النووية”.

وقال مقدم برنامج التلفزيون: سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب.

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