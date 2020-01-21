للمرة الثانية.. برلماني إيراني يعلن عن جائزة لقتل ترامب
بعد التلفزيون الرسمي

للمرة الثانية.. برلماني إيراني يعلن عن جائزة لقتل ترامب

2020/01/21
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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3 مليون دولار لرأس ترامب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

أعلن سياسي إيراني عن جائزة نقدية بقيمة 3 ملايين دولار لأي شخص يقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال أحمد حمزة، المتحدث البرلماني من مقاطعة كرمان الوسطى، للمشرعين: سندفع جائزة بقيمة ثلاثة ملايين دولار نقدًا لمن يقتل ترامب.

نائب برلماني يعلن عن جائزة لمقتل ترامب
وكرمان هي موطن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وكان قد قُتل في غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار بأوامر من ترامب.

وفي خطاب ألقاه حمزة اليوم الثلاثاء، هدد بأن يكون سليماني أكثر خطورة على أمريكا بعد موته، قائلًا للولايات المتحدة: “سفارتكم ليست بمأمن الآن أيضًا، ولا القواعد والمراكز العسكرية”.

وتحدث عن الاتفاق النووي لعام 2015، قائلًا: “لو كان لدينا أسلحة نووية اليوم، لكنا في مأمن من التهديد، والآن بعد أن تخلت أوروبا عن التزاماتها، نعلن للعالم أننا انضممنا إلى نادي الطاقة النووية”.

نائب برلماني يعلن عن جائزة لمقتل ترامب
ويأتي هذا الإعلان للمرة الثانية، بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر، عن مكافأة بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمن يأتي برأس ترامب.

وقال مقدم برنامج التلفزيون: سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب.

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