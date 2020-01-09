لماذا اختار الشباب التعاقد مع عبدالله الزوري ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الشباب قريبًا من التعاقد مع المدافع عبدالله الزوري لاعب نادي الوحدة وذلك بعد دخوله فترة الستة أشهر، حيث يسعى الليث لضمه كصفقة انتقال حر.

ويرغب الشباب في ضم عبدالله الزوري لتأمين صفوفه الدفاعية، كون الزوري قادرًا على التأمين الدفاعي الجيد مع الانطلاق هجوميًا، بجانب أن الشباب عانى كثيرًا من الأخطاء الدفاعية التي تسببت في تراجع الليث للمركز السابع بجدول الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجاري.

ووفقًا لـ صحيفة ” الرياضية” فإن الشباب سيتعاقد مع عبدالله الزوري مقابل مليون و 800 ألف ريال سنويًا، كما سيحصل الزوري على مقدم تعاقده مقدراه ثلاثة ملايين ريال من إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان.

وكان حواس العايد الصحافي بالرياضية ذكر أن الشباب يتفق مع المدافع عبدالله الزوري نجم الهلال السابق ولاعب الوحدة الحالي لضمه كصفقة انتقال حر بعد دخوله فترة الأشهر الستة.

وكان عبدالله الزوري انضم لفريق الوحدة في عام 2018 قادمًا من الهلال بعد 11 عامًا قضاهم في جدران الأزرق بداية من عام 2007 حتى عام 2018.

وقبل تحرك الشباب للتعاقد مع عبدالله الزوري، أعلن النادي عن توقيع عقدٍ احترافي مع اللاعب حسين القحطاني؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل في الخامس من يناير الجاري.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان وقع عقدًا احترافيًّا مع حسين القحطاني يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ومثل حسين القحطاني، صاحب الـ25 عامًا، نادي الهلال في الفئات السنية المختلفة، وانتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق الفيصلي، ويلعب في مركز خط الوسط.

يذكر أن عبدالله الزوري بدأ تمثيل المنتخب السعودي منذ عام 2009، ولم يشارك مع الأخضر بمونديال روسيا 2018.

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