لماذا يجب أن يتناول أطفالك الحليب كامل الدسم ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تشير دراسة إلى أن الأطفال الذين يشربون الحليب كامل الدسم، يميلون إلى أن يكونوا أقل نحافة من أقرانهم الذين يتناولونه خاليًا من الدسم، حيث استعرض باحثون كنديون من مستشفى سانت مايكل في تورنتو 28 دراسة من سبع دول مختلفة، بحثت تأثير استهلاك الحليب على سمنة الأطفال.

ووجد الأكاديميون أن الشباب الذين تناولوا حليبًا كامل الدسم بانتظام في طفولتهم، كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 40% ممن يشربون الحليب خالي الدسم، ويعتقد الأكاديميون أن السبب في ذلك هو أن اللبن الذي يحتوي على المزيد من الدهون يجعل الأطفال يشعرون بالشبع لفترة أطول، مما يعني أنهم يأكلون أقل.

وتضمنت الدراسات بيانات 21 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عامًا، ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

ويُذكر أن الأرقام تشير إلى أن إنتاج الحليب كامل الدسم انخفض بنسبة 80% وسط زيادة في الطلب على بدائل صحية منخفضة الدهون، وتضاعفت معدلات زيادة الوزن ثلاث مرات في العقود الأربعة الماضية، ويعاني واحد من كل 3 أطفال الآن من السمنة في بريطانيا والولايات المتحدة.

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