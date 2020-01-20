لهذا السبب.. عليكِ الحذر أثناء إرضاع طفلك

المواطن - متابعة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو مروع، يظهر محاول رجال الشرطة والمسعفين إنقاذ طفل يبلغ من العمر شهراً واحداً، بعدما اختنق من حليب والدته أثناء الرضاعة.

وأوضحت الصحيفة أن الطفل الذي يدعى لوكاس، أصيب بانقطاع في التنفس أثناء الرضاعة، في منزله الواقع في ساو باولو بالبرازيل، فما كان من والديه سوى الإسراع به إلى مستشفى إرميلينو ماتارازو، وخاصة أن تنفسه انقطع تماما، كما تحول لونه إلى اللون الأحمر.

ظهر ثلاثة رجال شرطة في الفيديو وهم يحملون الطفل ويوجهون وجهه إلى الأسفل، بينما يقوم أحد الرجال بضرب ظهر الطفل أكثر من مرة، وفي كل مرة يحاول رؤية ما إذا كان الطفل عاد للتنفس أم لا.

استمر الضابط في ضرب الطفل الرضيع على ظهره، بينما جاء أحد المسعفين وقام بالإنعاش الفموي للطفل، لتبدأ ذراعيه وساقيه في التحرك، ليصدر صوت بكائه بعد ذلك.

وظهرت الأم في الفيديو وهي تراقب ما يحدث وتحتضن غطاء طفلها، بينما كانت الدموع تنهمر من عينيها، بينما قال الأب إن أمه أرضعت الطفل ثم ذهبت لتحممه وحينها لاحظت أنه يكافح من أجل التنفس.

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