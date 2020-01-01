لوبيز يُعلق على رحيل أوفيني إلى الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

علق مدرب الوكرة القطري، الإسباني ماركيز لوبيز على أنباء رحيل المدافع البرازيلي برونو أوفيني إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال لوبيز على إمكانية رحيل برونو أوفيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الوكرة والسد: “هذا الأمر يخص إدارة النادي، وبالنسبة لي هو لاعب جيد ومؤثر في الفريق ويقدم أداء جيدًا ومقنعًا ومميزًا”.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الأخيرة، أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت من التعاقد مع نجم النصر السابق، أوفيني صاحب الـ28 عامًا، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تحسين النتائج.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرة، والخسارة 8 مرات.

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