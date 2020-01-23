لوحة مفاتيح تساعدك على كتابة 300 كلمة في الدقيقة

المواطن - الشمالية

أعلنت شركة Charachorder تطوير لوحة مفاتيح بديلة لكتابة 300 كلمة في الدقيقة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح البديلة، تساعد المستخدم أيضًا على تنفيذ أعمال البرمجة أو الاستمتاع بالألعاب بشكل أسرع.

وتروج الشركة للوحة المفاتيح البديلة على أساس مساعدة المستخدم على الكتابة خمس مرات أسرع من الكتابة بلوحة المفاتيح التقليدية، علمًا أن الرقم القياسي العالمي للكتابة السريعة على لوحة المفاتيح العادية يبلغ 216 كلمة في الدقيقة.

وتعمل لوحة المفاتيح البديلة بتحريك أذرع التحويل المختلفة في أربعة اتجاهات، ويتوافق كل اتجاه مع رمز أو حرف أو عدد أو علامة، ومن الناحية النظرية يمكن للمستخدم استعمال عشرة أصابع في نفس الوقت، ويعالج المدمج مع برمجيات الفيرموير بتحويل الحروف، التي تُدخل في الوقت نفسه إلى كلمات.

ويمكن إدخال الحروف والعلامات بالتتابع، ويمكن مواءمة برمجة الأزرار بشكل اختياري، وتحتاج لوحة المفاتيح البديلة إلى تدريب طويل قد يصل إلى شهر، عبر حصص تدريبية لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا.

وأعلنت الشركة طرح اللوحة الجديدة في الأسواق في نهاية العام الجاري بحوالي 200 دولار أمريكي.

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