لوشيسكو: الهلال والأهلي يملكان إمكانيات هجومية عالية

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على أهمية مباراة الهلال والأهلي غدًا، مؤكدًا أنهما يملكان إمكانيات هجومية عالية.

ويلعب الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والأهلي:

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والأهلي، الذي عُقد اليوم الاثنين: “يُعد الاسترجاع على الصعيدين الذهني والبدني من أهم الأمور في هذه الفترة، نظير ضيق الوقت وتقارب المباريات”.

وتابع: “نخوض يوم الغد مباراة هامة ونملك إستراتيجية كاملة لخوضها بكل شغف وثقة.. لم نحط بالوقت الكافي للإعداد والاسترجاع بعد بطولتي آسيا وكأس العالم، وهذا ما جعل بعض اللاعبين يتعرضون للإصابات؛ نظير الإجهاد”.

واختتم لوشيسكو تصريحاته بشأن مباراة الهلال والأهلي قائلًا: “يملك الفريقان إمكانيات عالية في النهج الهجومي، ومباراة الغد ستكون قوية نظير ذلك”.

وقبل مباراة الهلال والأهلي غدًا، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء.

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