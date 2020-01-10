لوشيسكو يشكو من ضغط المباريات ويصدم الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن ضيقه بسبب ضغط المباريات للفريق الهلالي، وذلك قبل مواجهة نادي الوحدة غدًا بالجولة الـ14 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوشيسكو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الوحدة قائلًا: نعمل على الاستعداد للمباراة القادة من خلال الاسترجاع الجيد وأداء التدريبات بروح عالية.

وأضاف لوشيسكو: تعتبر إراحة اللاعبين أمر طبيعي في كرة القدم، وهناك عوامل تؤثر على مشاركة اللاعبين مثل الإصابات وتراكم البطاقات والحاجة إلى الاستشفاء، يملك الوحدة لاعبين على أعلى مستوى إضافة لعقلية الفريق من خلال التحول السريع.

وتابع مدرب الهلال: يعاني نواف العابد من إصابة في الظهر، في حين شارك كارلوس إدواردو في التدريبات الجماعية.

وستُقام مباراة الهلال والوحدة غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق النصر المتصدر.

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