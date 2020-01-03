لوشيسكو يكشف تفاصيل إصابة هيون سو
في مباراة الفيصلي والهلال

لوشيسكو يكشف تفاصيل إصابة هيون سو

2020/01/03
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافع الزعيم، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، خلال مباراة الفيصلي والهلال اليوم.

وقال لوشيسكو بعد مباراة الفيصلي والهلال اليوم: “يعاني جانغ هيون سو من إصابة أسف البطن، أعتقد أن فترة غيابه ستتجاوز الأسبوع، ولكن الفحوصات ستكشف عن كل شيء قريبًا”.

وكان جانغ هيون سو قد تعرض للإصابة في بداية مباراة الفيصلي والهلال اليوم، ولم يستطع استكمل اللقاء، ليُغادر الملعب في الدقيقة التاسعة، ويُشارك محمد جحفلي بدلًا منه.

ولعب الفيصلي ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للزعيم.

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