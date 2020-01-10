لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها من وإلى طهران

المواطن - متابعة

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء رحلات مجموعة الشركات البابعة لها من وإلى طهران حتى 20 يناير، بسبب الوضع الأمني المضطرب في المجال الجوي حول العاصمة الإيرانية.

وذكرت الشركة أن القرار إجراء احترازي، وأنها ستقرر موعد استئناف رحلاتها إلى إيران عندما يتوفر لديها المزيد من المعلومات.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس: إن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إطلاقها صواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالعراق، بينما كانت طهران في حالة تأهب قصوى.

وتزامن توقيف الشركة الألمانية للطيران رحلاتها إلى طهران مع مطالبة الاتحاد الأوروبي، بتحقيق “مستقل وذي مصداقية” بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 186 شخصًا كانوا على متنها.

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