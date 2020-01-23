ليستر سيتي ضد وست هام .. إصابة فاردي تُقلق الجماهير

المواطن - مروة نبيل

تعرض مهاجم الثعالب، جيمي فاردي لإصابة قوية في مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

إصابة فاردي

وشارك فاردي في 43 دقيقة فقط خلال أحداث مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد، قبل أن يسقط للإصابة ويضع يده على ساقه، وحاول المهاجم الإنجليزي استكمال اللقاء، ولكنه سقط وغادر الملعب.

ولم يتم الكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها فاردي في مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد، حيث أكدت صحيفة “ديلي ملي”، أنه يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، وربما يكون الأمر خطيرًا.

على الجانب الآخر، صرح المدير الفني لفريق ليستر سيتي بريندان رودجرز، أن إصابة فاردي ليست في العضلة الخلفية، معتبرًا أن ذلك أمر جيد، وتمنى أن يعود سريعًا للمشاركة، وأكد أنه سيخضع لفحوصات، متوقعًا أن الإصابة ليست خطيرة.

ويُعد جيمي فاردي هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين، يليه مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بـ16 هدفًا.

ليستر سيتي ضد وست هام

وانتهت مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد بفوز الثعالب بنتيجة 4/1، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 23 نقطة في المركز الـ17.

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