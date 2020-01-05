ليلة عباديات تشعل أجواء شتاء الرياض

المواطن - الرياض

شهدت “ليلة عباديات” تكريماً خاصاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لعريس الأمسية الفنان عبادي الجوهر، في الحفل الذي أقيم على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة “الرياض بوليفارد” مساء يوم الجمعة 3 يناير 2020م.

وقال آل الشيخ إنه فخور بتكريم قامة فنية بحجم الفنان عبادي الجوهر، كما طلب منه عزف أغنية “نالت على يدها” على آلة العود فقط، وقابل الجوهر هذا التكريم بالشكر الجزيل لهيئة الترفيه ورئيس مجلس إدارتها، مثمناً لهم هذه اللفتة.

وكان الفنان عبادي الجوهر قد بدأ الأمسية بعزف أغنيتي “عطشان و”معاد هو بجاي”، قبل أن تشاركه الفنانة أصالة الغناء على المسرح لتؤدي أغنيتي “قد الحروف” و”عيونك آخر آمالي”، ثم تلا ذلك فيلم قصير عن عبادي والعود، غنى بعدها الجوهر أغنية “اختفت” وأغنية “عامك سعيد”.

ثم ظهر الفنان رابح صقر على المسرح، ليقوم بغناء أغنيتي “أبد يعني” و”من عذابي”، وهي الفقرة التي أشعلت حماس حضور أمسية “ليلة عباديات”، تلا ذلك فيلم خاص عن “عبادي الملحن” ومسيرته التلحينية التي أنتجت العديد من الأعمال التي لا تنسى على الساحتين السعودية والخليجية، قبل أن يختتم الجوهر الحفل بغناء عدد من أغانيه المميزة، منها: المزهرية، وحبر وورق، ونساي.

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض شهدت خلال الأشهر الماضية تكريم العديد من الأساطير السعودية في مجالات الغناء والشعر والألحان من قبل الهيئة العامة للترفيه، كان من أبرزها ليلة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والملحن سهم، والملحن ياسر بو علي، وفنان العرب محمد عبده والفنان راشد الماجد وغيرها من الليالي الاستثنائية للمبدعين السعوديين.

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