ليلة علي بن حمري تتحول لكرنفال

المواطن - الرياض

تحول حفل زفاف الشاعر علي بن حمري إلى كرنفال واحتفال كبير بعد مشاركة العديد من الأصدقاء والأهل في حفل الزفاف الذي بدأ قبل أيام على تويتر فيما يزف الليلة الشاعر على عروسه.

وتضمن وسم ليلة علي بن حمري العديد من التغريدات التي تتضمن التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

عبدالله بن سعيد الجفيلي قال عبر الوسم :

عنّت لبن حمري تلافح بالارسان

قب المهار ملاعبت الشكايم

جرت حوافرها على كل ميدان

برق النواصي محجلات القوايم

باركت في شانه وكله على شان

شأن الحبابي غير كل العزايم

أما دانة آل تقي فقالت: قال أخي علي بن حمري في يوم:

“أقديت في أمرين وأخطيت في أمر

ثلاثةً فيها للإنسان قوه..

أقديت في الإبداع والموقف الثمر

وأخطيت في حرمان نفسي الأبوه!

وتابعت : اليوم نبارك له، ونسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة ويتمم عليه.

وقال ماجد الكسار :

اتـعـنى لك ولا أحـس بعـنـاي

ألف ميل اتصير لأجـلك نـص خـطوه

لا بـغـيـت أجـيـك تـسـبـقـني خـطاي

وإن بـغـيـت أروح شفت الـشـبر عـنـوه

أما محمد المحلكم فقال :

لاحدني يخلي عليْ في ليلة علي

يا يام يا قحطان يا كل العرب

حر على روس الشواهق معتلي

يستاهل الوقفات في ضيق وطرب

بدوره قال مشبب القحطاني: الله يجعلها أول ليالي السعد ويديمه عليكم وخير ما نشارك به في هذا اليوم نقول خير ما قال خير البشر محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أهنيك أبا فواز على هذا الحب والقبول الذي أسأل الله أن يجعله رضا منه عليك أن جعل لك هذا الحب.

والمعروف أن علي بن حمري شاعر سعودي من مواليد مدينة الخبر، درس الابتدائية في مدارس تحفيظ القرآن، ساعد حفظه لـ22 جزءًا من القرآن الكريم على سلامة لسانه، وصقل مفرداته.

احترف كتابة الشعر في أغراضه كافة، وتفرد بلحن خاص، فكان راية الشعر، و«الدولة العظمى» له كما أطلق على نفسه.

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