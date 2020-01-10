ليونيل ميسي يُبدع.. الـVAR وانتفاضة أتلتيكو يحرمانه من النهائي

المواطن - مروة نبيل

تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لافت خلال مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالأمس، إلا أنه فشل في قيادة الفريق الكتالوني لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة.

ليونيل ميسي

ولعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وفاز الروخي بلانكوس بنتيجة 3/2، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني ويواجه ريال مدريد.

وواصل ليونيل ميسي إبهار الجماهير، وكان واحدًا من أبرز النجوم في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، وحاول أن يُنقذ فريقه من الخسارة أملًا في حصد لقب جديد، إلا أنه انتفاضة لاعبي الروخي بلانكوس في الدقائق الأخيرة صعبت مهمته.

وتقدم أتلتيكو مدريد أولًا عن طريق كوكي، إلا أن النجم الأرجنتيني رد سريعًا وسجل هدف التعادل، ثم سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني، ليُنعش آمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التأهل.

ورد أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة، حيث أحرز هدفين في الدقيقتين 81 و86 عن طريق ألفارو موراتا وأنخيل كوريا، لتتبدد آمال ليونيل ميسي وبرشلونة في التأهل إلى المباراة النهائية.

ولم تكن انتفاضة أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة سبب إحباط ليونيل ميسي فقط، حيث هدد مرمى الروخي بلانكوس بأكثر من فرصة خطيرة، كما سجل هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو “VAR”.

وكان يطمح النجم الأرجنتيني في الاستمرار والتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة، لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية في مشواره.

تابعنا على تواصل معنا على