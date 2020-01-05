ماجد عبدالله يوجه نصيحة للاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر السابق، ماجد عبدالله، نصيحة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، بعد نجاحهم في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وقال ماجد عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الحمد لله بطولة السوبر السعودي وحققناها وفرحنا فيها، ومن اليوم تركيزنا الكامل على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. العالمي متصدر ولازم نحافظ على الصدارة ونحقق اللقب”.

ولعب نادي النصر ضد نظيره التعاون بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العالمي في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

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