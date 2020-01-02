ماذا قدم الأهلي مع جروس قبل مواجهة الفيحاء؟

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عودة المدرب السويسري كريستيان جروس، قبل أن يتعثر مؤخرًا ضد الشباب، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الفيحاء اليوم.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الأهلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 مباريات تحت قيادة جروس هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز في 5 مواجهات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل في أي لقاء حتى الآن، وسجل 18 هدفًا، واستقبل 8 أهداف.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين لهدف، وتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/1، واكتسح ضمك بخماسية مقابل هدف، وخسر مباراتي الحزم والشباب بنتيجتي 2/1 و1/0، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجندل بنتيجة 4/1، وفاز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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