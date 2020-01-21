ماذا لو حافظت الفرق على تقدمها ؟.. الهلال ينفرد بالصدارة

المواطن - مروة نبيل

ينفرد الهلال بصدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه كان يستطيع أن يوسع فارق النقاط مع أقرب منافسيه لأكثر من نقطة واحدة.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدد نقاط فرق الصدارة الثلاث في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذا حافظت على تقدمها.

وأشارت إحصائية “أوبتا” الافتراضية، إلى أن الهلال كان سيتصدر ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة بعد مرور 14 جولة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وكان سيصل عدد نقاط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى 34 نقطة ليحتل وصافة الترتيب، فيما سيتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 32 نقطة في حال حفاظه على التقدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، يليه الأهلي والرائد برصيد 26 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة.

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