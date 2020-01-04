ماذا يعني رفع إيران للراية الحمراء في قم ؟

المواطن - متابعة

تمت في مدينة قم بإيران مراسم رفع الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم في إشارة إلى نية طلب الثأر في الهالك قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية أمس في العاصمة العراقية بغداد.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو لمراسم رفع الراية مرفق بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته”.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، ذكر فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهم.

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