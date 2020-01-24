ماذا يفعل النصر ضد الاتفاق في الدمام ؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتفاق ضد النصر المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد النصر

ولعب النصر ضد الاتفاق 9 مباريات في الدمام ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تكافؤًا بين الفريقين، حيث فاز فارس الدهناء 4 مرات، مقابل 3 انتصارات للعالمي، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

وفي جميع مباريات الاتفاق ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين، لعب الفريقان 18 لقاء، نجح العالمي في تحقيق الفوز 9 مرات، وفاز فارس الدهناء 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

ويسعى فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد النصر اليوم، لتحسين نتائجه وتعويض مشجعيه عن الخسارة أمام الهلال، والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لخطف نقاط مباراة الاتفاق ضد النصر اليوم، أملًا في تعثر الهلال وخطف صدارة الترتيب منه، ولمصالحة جماهيره الغاضبة من التعادل أمام الاتحاد الجولة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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