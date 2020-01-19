ماكرون يطالب بإنهاء وجود مرتزقة أردوغان في ليبيا فورًا

المواطن - متابعة

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب الذين نقلتهم تركيا مؤخرًا إلى العاصمة الليبية طرابلس على الفور.

وقال ماكرون على هامش مؤتمر قمة برلين في ألمانيا اليوم: إن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين.

من جهة أخرى نقلت “رويترز” عن أحد المشاركين في مؤتمر برلين القول: إن زعماء الدول المشاركين على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق اليوم أنه لم يفقد الأمل بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تصاعدت حدتها بعد تدخل أنقرة وتوقيعها اتفاقية اقتصادية وعسكرية مع حكومة الوفاق بما يخالف القانون الدولي وثوابت العلاقات الدولية.

تابعنا على تواصل معنا على