مانشستر سيتي يقهر إيفرتون بثنائية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي إيفرتون، اليوم الأربعاء، بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بضغط هجومي من قبل فريق مان سيتي، الذي حاول إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي إيفرتون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي مانشستر سيتي عن أنيابه الهجومية، حتى تمكن اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس من إحراز الهدف الأول للسيتي بطريقة جميلة عند حلول الدقيقة الحادية والخمسين.

وحاول مانشستر سيتي إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، حتى نجح غابرييل خيسوس بعد محاولات عديدة في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الثامنة والخمسين.

وواصل فريق مانشستر سيتي ضغطه بقوة من أجل إضافة الهدف الثالث ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية، جعل النتيجة تتوقف عند ثنائية نظيفة.

وبعد ذلك، قلص فريق إيفرتون الفارق فسجل اللاعب البرازيلي ريتشارلسون هدف فريقه الوحيد بشباك مانشستر سيتي عند حلول الدقيقة الحادية والسبعين.

وانتهت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بفوز السيتي بثنائية لهدف، ليُصبح رصيد السيتي بعد الفوز 44 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق إيفرتون عند 25 نقطة بالمركز العاشر.

يذكر أن مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون شهدت لقاءً خاصًّا بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون.

وقبل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، كان نادي ليستر سيتي نجح في الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد.

ويبعد مانشستر سيتي عن المتصدر ليفربول 11 نقطة، بينما يحتل نادي ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على