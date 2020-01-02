مانويل نوير يُثير أزمة في بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

أثار الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، أزمة داخل النادي البافاري، وذلك بسبب رغبة البايرن في التعاقد مع الحارس الألماني ألكسندر نوبل حارس مرمى نادي شالكة الألماني.

وقالت صحيفة BILD الألمانية إن نوير لن يقبل بأن يكون احتياطيًا في البايرن حيث يريد اللعب أساسيًا وإلا سيرحل عن صفوف الفريق بالفترة المقبلة.

وكانت تقارير ألمانية ذكرت أن حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي ببايرن ميونيخ سأل نوير عن إمكانية إعطاء الفرصة للحارس الشاب نوبل صاحب الـ23 عامًا للعب 15 مباراة مع البايرن في موسم 2020-2021، لكن نوير رفض قائلًا بأنه يريد اللعب في كل المباريات حتى وإن كانت ودية.

يذكر أن شالكة كان أعلن عبر حسابه في تويتر يوم 22 ديسمبر الماضي عن أن نوبل سيغادر الفريق بنهاية موسم 2019-2020.

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