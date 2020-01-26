مان سيتي يتجاوز فولهام برباعية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز السيتيزن برباعية دون رد.

مان سيتي ضد فولهام:

وبدأت مباراة مان سيتي ضد فولهام بشكل سريع، وسيطر السيتيزن على معظم فتراتها، خاصة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض وقام بطرد لاعب الفريق الضيف، تيم ريام عند الدقيقة السادسة بعد عرقلة جابرييل جيسوس.

وسدد جوندوجان ركلة الجزاء بنجاح ليمنح السيتيزن التقدم عند الدقيقة الثامنة، وأطلق أنجيلينو تسديدة قوية عند الدقيقة 12، ولكنها علت العارضة، وتمكن برناردو من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 19 مستغلًّا تمريرة مميزة من فودين.

وواصل لاعبو السيتيزن السيطرة على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد فولهام بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد رياض محرز كرة قوية في الدقيقة 48، إلا أنها خرجت بعيدًا عن المرمى، قبل أن يُغادر الملعب ويُشارك رحيم سترلينج بدلًا منه في الدقيقة 59.

وحرم كونجولو اللاعب جيسوس من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 61، ورفض حكم مباراة مان سيتي ضد فولهام احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو.

وسجل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعد تلقيه عرضية مميزة من كانسيلو، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 75، لتنتهي مباراة مان سيتي ضد فولهام بفوز السيتيزن برباعية والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

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