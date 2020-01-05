مان يونايتد يحرم يوفنتوس من صفقة مهمة

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحرمان يوفنتوس الإيطالي من ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط اليونايتد، حيث يريد مسؤولو الشياطين الحمر نقل بوغبا لإنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة مترو الإنجليزية إن مسؤولي مانشستر يونايتد مهتمين بانتقال بوغبا لإنتر ميلان، للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في صفقة تبادلية.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان كان حدد 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن مارتينيز، بينما طلب مان يونايتد 150 مليون إسترليني للتفريط في بوغبا.

ويعاني بوغبا بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي مانشستر يونايتد مؤخرًا.

وكان بوغبا انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

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