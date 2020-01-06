ما تعداد القوات الأمريكية في العراق؟

المواطن - متابعة

يعتبر الهدف من الوجود الأمريكي في العراق هو الحفاظ على المصالح الأمريكية أولًا، وحماية أمن العراق ومراقبة إيران ثانيًا، بحسب قيادات أمريكية رفيعة المستوى.

ويبلغ عدد القوات الأمريكية، التي تنتشر حاليًّا على أراضي العراق، نحو 35 ألف جندي، موزعين في عدة مناطق من العراق.

جنود وقواعد:

ويعد مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء أحد أبرز المقار العسكرية، حيث يتمركز فيها 3500 جندي من قوات التدخل السريع في الحالات الطارئة التي تهدد السفارة أو المصالح الأمريكية ببغداد.

وللولايات المتحدة قوات تنتشر في عدد من القواعد، أبرزها قاعدة النصر في محيط مطار بغداد الدولي، وتستخدم للقيادة والتحكم والتحقيقات والمعلومات الاستخبارية، بحسب “سكاي نيوز”.

وتوجد بعض القوات الأمريكية في قاعدة بلد الجوية، وهي أكبر قاعدة جوية في العراق، وتبعد 64 كيلومترًا شمالي العاصمة بغداد.

وتتمركز قوات أمريكية أخرى في قاعدة عين الأسد، ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، وتقع في محافظة الأنبار، بينما تقع قاعدة التاجي على بعد 25 كيلومترًا شمالي بغداد.

وتقع قاعدة الحبانية أو التقدم بين مدينتي الفلوجة والرمادي، وفيها كليات عسكرية للتدريب الأمني ومقرات للتحكم والسيطرة.

وللولايات المتحدة جنود أيضًا بقاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى، وكذلك قاعدة كركوك أو رينج، وهي بمثابة معسكر للتدريب والتأهيل العسكري

وتعد قاعدة أربيل التي أنشئت حديثًا بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق، أحدث القواعد الأمريكية، والهدف من إنشائها محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

برلمان العراق يُنهي الوجود الأمريكي:

وفي وقت سابق أمس، وافق البرلمان العراقي، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبحسب القرار، الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي؛ بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وينص القرار على أنه يجب العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين؛ إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.

وقال عبدالمهدي في كلمة أمام مجلس النواب العراقي: “رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيًّا وعمليًّا”، مشيرًا إلى أن “العراق كان بلا قوات أجنبية بين 2011 و2014 ولم تتضرر العلاقات مع أمريكا”.

وهاجم رئيس الوزراء العراقي، الولايات المتحدة في كلمة له خلال جلسة طارئة للبرلمان العراقي، تمت الدعوة إليها بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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