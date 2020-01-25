ما قصة فستان انتقام أصالة نصري؟

المواطن - متابعة

أثارت المطربة السورية، أصالة نصري، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الفستان الذي ارتدته في أول حفل غنائي لها، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.



وجاء فستان أصالة نصري باللون الوردي، دون أكمام، ما جعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون عليه لقب فستان الانتقام، بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

وعلقت أصالة نصري على لقب الفستان لبرنامج إم بي سي ترندنغ، أثناء حضورها عرض أزياء نيكولا جبران، قائلة إنها لم تقصد أن توجه أي رسالة من خلال فستانها، وأنه مجرد فستان عادي.

ورجحت أن يكون البعض رأى فستانها مختلفًا؛ لأنها في الفترة الأخيرة أحيت حفلات في المملكة ارتدت فيها فساتين بأكمام طويلة.

وجاء فستان أصالة نصري في حفل أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يعد الأول لها بعد الطلاق.

يُذكر أن مطلع عام 2020 شهد إعلان الفنانة السورية انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عامًا.

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