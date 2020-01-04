ما لا تعرفه عن النصر والتعاون قبل السوبر

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر، اليوم السبت، للتتويج بثاني بطولة له خلال آخر ثمانية أشهر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك عند مواجهة نادي التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي.

ويملك النصر قيمة تسويقية أكبر من نادي التعاون تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الفريق الأول لكرة القدم بـ التعاون.

ووفقًا لـ GOAL فإن القيمة التسويقية للنجم البرازيلي جوليانو لاعب النصر تساوي فقط قيمة الفريق الأول بنادي التعاون.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي لقيمة لاعبي النصر يصل إلى 243 مليون ريال، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي فريق التعاون إلى 62 مليون ريال.

ويصبغ المباراة، هو أن النصر والتعاون سيتنافسان على نيل اللقب الأول لهما في بطولة السوبر، حيث وصل النصر إلى النهائي مرتين عامي 2014 و2015، ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الشباب والهلال على الترتيب.

وتُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وكان النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال، بينما فاز التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

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