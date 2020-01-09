ما هو مرض Lyme disease الذي أصاب جاستين بيبر؟

صُدم متابعو المغني جاستن بيبر، بعدما أعلن إصابته بمرض Lyme disease، قائلًا: شُخصت مؤخرًا بهذا المرض، ليس هذا فحسب، بل وصلت لمرحلة حالة خطيرة منه، فما هو وما تأثيره على الجسد؟
مرض Lyme disease:
1- مرض تلوثي معدٍ، يصيب أجهزة عديدة في الجسم.
2- ناجم عن بكتيريا تعرف باسم بوريليا بورجدورفيري.
3- تنتقل البكتيريا لجسم الإنسان بواسطة قرصة قرادة مصابة.
4- ينتشر المرض في مناطق غابية في الولايات المتحدة، في أوروبا وآسيا.
5- يقتصر مرض لايم في المرحلة الأولى على الجلد، ويتميز بطفح جلدي، في بقعة صغيرة ثم ينتشر.
6- في المرحلة الثانية، ينتشر التلوث عن طريق الدم ليصل للعديد من الأعضاء.
7- يُصاب المريض بارتفاع حرارة، ضعف، آلام رأس، وآلام في المفاصل والعضلات.
8- يصيب القليل من المرضى بعدوى في القلب، مؤديًا لاضطرابات في كهربية القلب، أو التهاب في عضلة القلب.
9- قد تظهر في حالات منفردة إصابات في الأعصاب أيضًا، مع التهاب السَّحايا الذي يظهر كآلام رأس حادة وتَصَلُّب العنق، أو أعصاب الجمجمة، خصوصًا شلل عصب الوجه.
10- يتضرر جهاز الأعصاب المركزي لدى عدد قليل من المرضى، ويتمثّل هذا الضرر بظهور اضطراب في التركيز والذاكرة.
مشاهير مصابين بـ مرض Lyme disease:
تتجاوز شهرة جاستين بيبر الحدود، وتصل أعماله الفنية إلى الملايين، ويتمتع بشعبية واسعة، وهو أيضًا ليس الوحيد الذي أُصيب بهذا المرض، ون ضمن المشاهير الذين صارحوا جمهورهم بالإصابة:
1- عارضة الأزياء الشهيرة، بيلا حديد.
2- بطل فيلم ليلة في المتحف، بن ستيلر.
3- الممثل الأميركي الحاصل على جوائز الغولدن غلوب وإيمي، أليك بالدوين.
4- الممثل والمخرج كريس كريستوفيرسن.
5- مصممة الأزياء، كيلي أوزبورن.
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