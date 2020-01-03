ما يريده الهلال لن يتحقق في ميركاتو يناير

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال سيكون على موعدٍ مع فقدان الفرصة في ضم اللاعب العراقي مهند علي، مهاجم نادي الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن الهلال مهتم بضم مهند علي ليكون خليفة المهاجم السوري عمر خربين الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي في يناير.

وأكدت تقارير بالفترة الحالية على أن نادي الدحيل لم يعد يرغب في التفريط في مهند علي وسيُفرط في لاعب آخر؛ مما يعني أن الهلال لن يستطيع التعاقد مع المهاجم العراقي خلال يناير الجاري.

وقيل: إن مهند علي سيعمل على الرحيل عن الدحيل للانضمام إلى الهلال؛ رغبةً منه في تمثيل بطل آسيا خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تسعى إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتجديد عقد النجم علي البليهي خلال الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد علي البليهي، صاحب الـ30 عامًا، مع نادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه بعد دخوله الفترة الحرة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن إدارة نادي الهلال قدم عرضًا لتجديد عقد علي البليهي، إلا أن اللاعب رفضه؛ واشترط مضاعفة راتبه والحصول على 6 ملايين ريال سنويًّا.

وتتجه إدارة نادي الهلال إلى إعادة النظر في العرض الذي قدمته للاعبه علي البليهي وتجهيز عرض جديد بقيمة مالية أعلى بما يرضى الطرفين؛ أملًا في موافقته والبقاء بصفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أكدت “الرياضية”.

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