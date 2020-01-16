مباراة الأهلي ضد طنطا .. عقوبة أزارو تُقربه من السعودية

المواطن - محمد سمعه

قرر النادي الأهلي، معاقبة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المغربي وليد أزارو وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري التي أُقيمت أمس الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي المصري عبر تويتر أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر معاقبة أزارو بتوقيع عقوبة مالية مُغلظة عليه بعد اعتراضه على قرارات الجهاز الفني للمارد الأحمر بـ مباراة الأهلي ضد طنطا.

الأهلي يُطبق سياسة الالتزام

وجاءت تلك العقوبة بعد مباراة الأهلي ضد طنطا، في إطار سياسة الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني على الفريق وفقًا للقواعد المعمول بها.

وبعد مباراة الأهلي ضد طنطا، تردد اسم أزارو كثيرًا بالانتقال للدوري السعودي خاصة بعد ضم المارد الأحمر للاعب السنغالي أليو بادجي رسميًا اليوم الخميس لمدة 4 سنوات ونصف من نادي رابيد فيينا النمساوي.

وتألق لاعبو المارد الأحمر بشكل لافت للنظر خلال مباراة الأهلي ضد طنطا أمس، حيث فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد ليحقق النتيجة الأكبر له بين الفرق في الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وسجل اللاعب حسين الشحات، الهدف الأول للمارد الأحمر بـ مباراة الأهلي ضد طنطا بعد متابعة لركلة الجزاء التي تصدى لها حارس طنطا علي فرج عند حلول الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك واصل المارد الأحمر محاولاته خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد طنطا، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

تألق لافت من كهربا

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد طنطا، واصل المارد الأحمر ضغطه الهجومي حتى نجح الوافد الجديد محمود عبدالمنعم “كهربا” في إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة التاسعة والسبعين.

وخلال آخر عشر دقائق من عمر مباراة الأهلي ضد طنطا، انفجر المارد الأحمر هجوميًا حيث سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث لفريق الأهلي بالدقيقة الحادية والثمانين، ثم تبعه مروان محسن بإضافة الهدف الرابع بالدقيقة التاسعة والثمانين.

واختتم محمود كهربا مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس للمارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد طنطا في الدقيقة الحادية والتسعين.

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