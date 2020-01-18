مباراة الأهلي والوحدة .. الراقي يرد الدين بعد هزيمتين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في تحقيق هدفه خلال مباراة الأهلي والوحدة، وهو العبور لدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين لمواجهة نادي النصر.

وتمكن نجوم الراقي خلال مباراة الأهلي والوحدة اليوم، في الثأر ورد الدين للفريق الوحداوي الذي تفوق على الراقي مرتين، حيث كانت المرة الأولى في كأس الملك الموسم الماضي بعدما أقصى الوحدة فريق الأهلي من دور الـ16، والمرة الثانية كانت بفوز الوحدة على الأهلي يوم 14 سبتمبر الماضي في الدوري وهي المباراة التي أشعلت فتيل الأزمة بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الراقي؛ بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وشهدت مباراة الأهلي والوحدة، تألقًا كبيرًا من الصفقة الجديدة للراقي، الألماني ماركو مارين الذي نجح في إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة الثامنة والستين، مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي نادي الوحدة.

وبعد فوز الراقي في مباراة الأهلي والوحدة، سيواجه الراقي فريق النصر في شهر مارس المقبل بدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ستكون المباراة الأخرى في دور الأربعة بين فريقي الهلال وأبها.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والوحدة، كان نادي أبها أقصى فريق الفتح بنتيجة 5/ 3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

وكان اللاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الراقي، أهدر فرصة إحراز هدفًا لفريقه في مباراة الأهلي والوحدة بالدقيقة الخامسة والستين، قبل أن يتمكن اللاعب ماركو مارين من إحراز هدف التأهل للأهلي في شباك فرسان مكة.

وبعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد الراقي لمواجهة نادي الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يواجه الوحدة نادي الحزم.

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