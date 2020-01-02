مباراة الأهلي والوحدة تمنح فرصتين للراقي لرد الاعتبار

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نادي الوحدة بدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2019-2020، بعد إقصاء الوحدة لنادي الرائد اليوم الخميس خلال لقاء الفريقين بدور ثمن النهائي من بطولة الكأس.

خسارة أدت لمشاكل عديدة

وستكون مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس الملك، بمثابة فرصة ذهبية للراقي من أجل الثأر من الوحدة، الذي أقصى الأهلي من ثمن نهائي كأس الملك موسم 2018-2019، كما عاد الوحدة وفاز على الأهلي يوم 14 سبتمبر الماضي بثنائية لهدف في الدوري وهي الخسارة التي تسببت في إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش إضافة لبدء الخلافات بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي.

نجح الأهلي في عبور كمين الفيحاء والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد.

ففي الشوط الثاني، كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الـ84 مستغلًا خطأ من دفاعات نادي الفيحاء. المسيليم يُنقذ الأهلي وتصدى الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي لركلة جزاء من لاعب الفيحاء نيتو بالدقيقة الـ89، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد. بينما نجح الوحدة في الصعود إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد مباراة ماراثونية تغلب فيها على فريق الرائد بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وسجل للوحدة في شباك الرائد كل من” يوسف نياكات، محمد الصيعري، مشاري القحطاني، راكان شملان”، بينما سجل للرائد كل من ” محمد فوزير، بالوميك، جلال الداودي”. وكانت مباراة الوحدة والرائد أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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