مباراة السعودية وكوريا الجنوبية إلى شوطين إضافيين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية انتهى بالتعادل السلبي، حيث حاول الأخضر الأولمبي مباغتة المنتخب الكوري ولكن دون جدوى، في ظل دفاع جيد من قبل المنتخب الكوري الجنوبي.

ومع بداية الشوط الثاني لم تتغير النتيجة بين الفريقين، حيث ساد التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسيلعب منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية شوطين إضافيين، حيث إذا استمر التعادل سيلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، كان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر العمران، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية للنهائي على حساب المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي بهدف دون رد.

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