مباراة النصر ضد التعاون .. العالمي يُضيف الجوهرة الـ44 لبطولاته

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق البطولة رقم 44 بتاريخه، وذلك بعد الفوز في لقاء النصر ضد التعاون الذي أُقيم أمس السبت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في كأس السوبر السعودي.

وانتهت مباراة النصر ضد التعاون بفوز العالمي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل الكاميروني تاوامبا للتعاون ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للنصر بالدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

وكان الحساب الرسمي للعالمي قال بعد مباراة النصر ضد التعاون إن الأصفر حقق البطولة رقم 44 في تاريخه، بجانب أن سوبر الأمس كان أول بطولة سوبر تدخل خزائن العالمي بعدما خسر نهائي السوبر مرتين عامي 2014 و 2015 ضد ناديي الشباب والهلال على الترتيب.

هجوم ناري على التحكيم

جدير بالذكر أن محمد القاسم رئيس نادي التعاون، انتقد الحكم الهولندي ماكيلي حكم لقاء النصر ضد التعاون، قائلًا بأنه كان أسوأ شيء في مباراة السوبر مضيفًا أنه فخور بنجوم التعاون بعد الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية ضد نادي النصر بطل الدوري بالموسم الماضي.

بينما قال صفوان السويكت رئيس النصر بعد مباراة النصر ضد التعاون في السوبر إن التتويج باللقب جاء في وقته وذلك من أجل إعطاء دفعة معنوية للاعبي الأصفر للمنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك بالموسم الجاري.

نجم التعاون يتعرض للكسر

وكانت مباراة النصر ضد التعاون شهدت إصابة تاوامبا مهاجم التعاون الذي لم يستطع استكمال اللقاء لتُثبت الفحوصات الطبية بعد ذلك إصابته بكسر في أعلى عظمة الشظية مع تمزق في أربطة الكاحل وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع.

يذكر أن مباراة النصر ضد التعاون كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، حيث نجح النصر في فك عقدة خسارة النهائيات في جدة بالتتويج السوبر الأول له في تاريخه.

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