مباراة النصر والاتحاد .. لا غالب أو مغلوب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر والاتحاد- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، بقمة الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسنحت فرصة للمهاجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر من أجل إحراز الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، لكنه أهدرها بغرابة شديدة.

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد المرمى النصراوي ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي.

وقدم جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والاتحاد، نجح نجم الوسط البرازيلي بيتروس في إحراز الهدف الأول للنصر في الدقيقة السابعة والأربعين بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من المغربي نور الدين أمرابط.

ولم يستمر تقدم النصر طويلًا، حيث رد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد بهدف التعادل للعميد من ضربة رأسية أيضًا بعد صناعة الهدف من الأرجنتيني ليوناردو غيل في الدقيقة الخمسين.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أصبح رصيد النصر 30 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز الـ13.

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