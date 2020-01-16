مباراة الهلال والاتفاق .. الحكم يحرم الأزرق من ركلة جزاء

المواطن - محمد سمعه

حرم الحكم الأسكتلندي بوبي مادين حكم مباراة الهلال والاتفاق، بطل آسيا من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسلط الناقد الرياضي سلطان الحارثي الضوء على أداء الحكم خلال الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق حيث قال عبر حسابه في تويتر: ركلة جزاء ثامنة لم تُحتسب لنادي الهلال في هذا الموسم فقط.

وجاءت تغريدة سلطان الحارثي بعد أن أعاد تغريد تغريدة تحدث فيها أحد خبراء التحكيم عن ظلم الحكم الأسكتلندي بوبي مادين لبطل آسيا خلال الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح المهاجم صالح الشهري لاعب الهلال في الدقيقة الـ38 بعد عرقلة من مدافع الاتفاق.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق، انتهى بتقدم الفريق الهلالي بهدف دون رد سجله المهاجم المتألق صالح الشهري عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة الهلال والاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يسعى الفريق الهلالي للتأهل إلى دور نصف النهائي ومواصلة المنافسة في بطولة كأس الملك إضافة للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

وقبل مباراة الهلال والاتفاق، كان الهلال تأهل لدور الثمانية على حساب نادي الفيصلي، بينما تأهل الاتفاق على حساب فريق أحد بعد الفوز عليه في دور ثمن النهائي بسباعية مقابل هدف.

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