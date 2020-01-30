مبولحي يتسلم جائزة أفضل حارس في ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

تسلم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي جائزة الأفضل في شهر ديسمبر قبل انطلاق مباراة الوحدة اليوم.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لحارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي وهو يتسلم جائزة الأفضل في شهر ديسمبر بمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد اختارت رايس مبولحي لجائزة أفضل حارس مرمى، بعد حصده النقاط الأعلى في المعايير التي سبق وأعلنت عنها.

ويلعب الاتفاق ضد الوحدة اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالمركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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