متحدثة التعليم تكشف موعد تدريس اللغة الصينية

المواطن - الرياض

كشفت متحدثة التعليم، ابتسام الشهري، موعد تدريس اللغة الصينية في عدد من الإدارات التعليمية.

وقالت الشهري: تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.

هذا ومن المقرر أن تصل الكتب الصينية إلى 3 إدارات تعليمية، يوم غد الأحد، ضمن مبادرة التعليم لتدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس.

وبحسب تعميم عاجل جدًّا موجه من مدير عام التخطيط إلى مدير عام المستودعات تضمن الإشارة إلى خطاب المشرف على وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير المتضمن طلب تسليم كتاب اللغة الصينية إلى إدارات التعليم المطبقة للغة الصينية.

وبحسب التعميم فسوف يتم تسليم كل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عدد 1166 كتابًا لكل إدارة.

واتفقت المملكة مع الصين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأخيرة إلى بكين.

ويعتبر تدريس اللغة الصينية خطوة تتسم بأهمية بالغة، وتأتي إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وأيضًا تمكينًا لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.

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