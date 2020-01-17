متحدث الاتحاد: القرارات الفنية متروكة للمدرب.. لا تصدقوا ما يُنشر

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي يترك القرارات الفنية للمدرب الهولندي هينك تين كات، ولكنه يُناقشه فيها.

وقال دياب: “يا أعزائي.. القرارات الفنية متروكة للمدرب، والإدارة تناقش معه التفاصيل، وتساعد على تقوية الجوانب الناقصة في الفريق، ولا نستطيع الحديث عنها الآن حتى تتم”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولا تصدقوا شيئًا مما ينشر حتى يصدر رسميًا من خلال المركز الإعلامي”.

وضمت إدارة نادي الاتحاد 4 صفقات في الميركاتو الشتوي الحالي، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ الأرجنتيني ليوناردو غيل، محمد الثاني وبرونو أوفيني، بالإضافة إلى التونسي أنيس البدري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

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