متحدث الاتحاد: صفقاتنا لم تنتهِ.. والمعارضة ترفع جودة العمل

المواطن - مروة نبيل

شدد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب، على أن وجود معارضين لمجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي ليست دليلًا على الفشل، مؤكدًا في الوقت ذاته ضم مزيد من الصفقات خلال الفترة الحالية.

وتحدث دياب عن صفقات الاتحاد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “نركز على الأمور الفنية في اختياراتنا بدون عاطفة وبناء على رأي المدرب واللجنة الفنية”.

وتابع: “سانوجو متبقٍ في عقده سنتان وتمت إعارته للمدة المتبقية منه.. وصفقات الاتحاد لم تنتهِ بعد.. رئيس النادي يبذل جهودًا كبيرة مالية وجسدية لخدمة الفريق الأول لكرة القدم”.

وأضاف المتحدث باسم نادي الاتحاد خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “وجود المعارضين للإدارة ليس دليل فشل .. بل يرفع من جودة العمل”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما عرض الإدارة لانتقادات.

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