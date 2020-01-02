متحدث الاتحاد يكشف كواليس عمومية النادي وسر غياب الكعكي

المواطن - محمد سمعه

كشف أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد كواليس الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت اليوم الخميس بمقر العميد في جدة.

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي في تويتر إن متحدث الاتحاد قال بأن الجمعية العمومية تم من خلالها كشف الأمور المالية للنادي للأعضاء وإن غياب أحمد كعكي نائب رئيس النادي جاء بسبب مهمة عمل له بتكليف من مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت إدارة الحائلي قد حسمت أمرها بالاستمرار في عملها خلال الفترة المقبلة، مع تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تعديل مساره.

وودع الاتحاد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته بالأمس ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، لتُعبر الجماهير عن صدمتها للخروج مبكرًا من البطولة، وطالبت إدارة أنمار الحائلي بالرحيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الهلال.

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