متحدث الاتحاد يُنهي الجدل حول رحيل بريجوفيتش

المواطن - مروة نبيل

علق المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، على أنباء رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث دياب عن رحيل النجم الصربي قائلًا: “لإغلاق هذا الموضوع نهائيًّا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بريجوفيتش من أي نادٍ، بذلك هو مستمر مع الفريق”.

وتابع المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد حديثه، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية وتوافق عليه الإدارة سيتم الإعلان عنه”.

وغاب بريجوفيتش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وسط أنباء عن اقترابه من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي، قبل أن يعود وينتظم في تدريبات اليوم.

وارتبط اسم بريجوفيتش بالعديد من الأندية مؤخرًا، أبرزها بشكتاش التركي الذي لضمه، ولكنه يرغب في إنهاء اللاعب الصربي لعقده مع الاتحاد على أن يتعاقد معه بشكل مجاني.

وكان بريجوفيتش قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من باوك اليوناني، وشارك معه في 27 مباراة في جميع البطولات، وأحرز 12 هدفًا، وصنع 5 آخرين.

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