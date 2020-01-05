متحدث النصر : الحكم سبب إصابة تاوامبا ومستعدون لعلاجه

المواطن - مروة نبيل

انتقد المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، طاقم التحكيم الهولندي الذي أدار مباراة العالمي ضد التعاون في كأس السوبر السعودي.

ولعب نادي النصر ضد نظيره التعاون على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح العالمي في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا في أكثر من لعبة.

وقال الصرامي: “نحن لا نؤيد الألعاب العنيفة وفي البيان الشهير أكدنا على ذلك.. ومن يتحمل إصابة تاوامبا هو التحكيم الهولندي.. تأخر في الإعلان عن حالة التسلل.. وسعود آل سويلم هو أول من طالب بعدم مجيء هذا الحكم”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي النصر تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “إدارة النصر جاهزة لعلاج تاوامبا في أي مكان بالعالم.. وتدخل مدافع النصر غير مقصود”.

وأضاف قائلًا: “النصر يعرف بأن نادي التعاون غني.. هي مجرد مشاركة.. وصفوان السويكت هو صاحب المبادرة والفكرة.. رئيس النصر أتى ليعزز روح المنافسة والفروسية”.

يُذكر أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لياندر تاوامبا أثبتت معاناته من كسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

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