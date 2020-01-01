متحدث النصر يسخر من الهلال

المواطن - محمد سمعه

سخر سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر من نادي الهلال، وذلك قبل مباراة النصر والتعاون ببطولة كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

وكتب الصرامي عبر حسابه في ” تويتر”: “السوبر السعودي أقوى من نهائي القارة، طرفا نهائي السوبر النصر والتعاون هزما بطل القارة بالثلاثة والخمسة ومحيط الرعب أكبر شاهد، في الوقت الذي عجز وصيف القارة ” أوراوا” عن الوصول لمرمى بطل القارة رغم تواضع الحراسة وخط الظهر، الذي يُعتبر أضعف خطوطه ليستقبل 17 هدفًا من النصر والتعاون في 2019″.

ويطمح الفريق النصراوي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى الظفر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن فوز النصر بلقب كأس السوبر السعودي سيضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد بالنسبة للفريق النصراوي، حيث سيكون مؤشرًا يسمح للإدارة بتجديد عقد فيتوريا مع الفريق، كون وجوده يحقق للنادي النصراوي بطولات وألقاب.

كذلك يضمن فوز النصر بلقب كأس السوبر السعودي التعاقد مع الصفقات القوية، حيث سيعلم جميع اللاعبين المرشحون للانضمام إلى النصر أن العالمي فريق ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، مما يضمن لهم الظهور والتألق بشكل قوي في حال الانضمام لبطل الدوري.

وسيكون حصد لقب كأس السوبر السعودي بالنسبة للفريق النصراوي أمرًا جيدًا من الناحية المعنوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019-2020.

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